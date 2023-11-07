نتنياهو: لا وقف شاملاً لإطلاق النار في غزة بلا إطلاق الرهائن

فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة بشكل عنيف خصوصاً في الشمال، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح المحتجزين، لكنه بين أن إسرائيل منفتحة على “فترات توقف صغيرة” في قتال غزة.

وأضاف في مقابلة لشبكة “إيه بي سي” الأميركية “فيما يتعلق بالهدن التكتيكية لساعة هنا وساعة هناك فقد حدث ذلك من قبل”.

كما تابع “أعتقد أننا سندرس الظروف ليتسنى إدخال السلع والاحتياجات الإنسانية أو ليغادر محتجزونا فرادى، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار”.

وأيضاً قال “إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب”، معتبراً أنه “عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله”.

يأتي ذلك بعدما أفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية في قطاع غزة.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن ذلك سيوفر فرصا للمدنيين في غزة للخروج بأمان من مناطق القتال، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين، وإطلاق سراح الرهائن.

كما أضاف البيان أن بايدن أكد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وتقليل الأضرار التي تلحق بهم أثناء العمليات العسكرية.