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نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال حفل تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، على أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات إيران التمركز في سوريا ولن تتساهل مع مساعي أعدائها لتطوير صواريخ عالية الدقة.

وقال نتنياهو “لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخف بالتهديدات الموجهة إلينا ومع ذلك إنها لا تردعنا ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وأي مكان آخر”.

وأضاف “لن نكف عن الطيران والحفاظ على أمن إسرائيل. السياسة التي نتخذها واضحة ومتسقة ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة. وفي وجه الخطر فإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف. وبالتزامن مع ذلك تطرأ مستجدات إيجابية بل إيجابية للغاية على المملكة الجوية للشرق الأوسط وهي إسرائيل”.

وتابع “في غضون أربعة أشهر توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام وتطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والآن مع المغرب أيضا، مما يغير ملامح الطيران المدني ويعني مزيدا من الرحلات الجوية، ومزيدا من المسارات الجوية، وإلى المزيد من البلدان”، وذلك بحسب RT.

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