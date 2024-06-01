نتنياهو: لن نقبل بأي اتفاق لوقف إطلاق النار حتى تُلبَى شروطنا كاملة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة “لم تتغير”.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: “شروط إنهاء الحرب لم تتغير. تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل”.

وأضاف: “بموجب الاقتراح ستستمر إسرائيل في الإلحاح على استيفاء هذه الشروط قبل أي قرار دائم بوقف إطلاق النار”.

وتابع: “إسرائيل لن تقبل بإبرام أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتمكن من تلبية شروطنا كاملة”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، أمس الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

اقتراح بايدن

– المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

– إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

– المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

– المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.