الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو لوزرائه: لا تتحدثوا مع الإعلام بشأن الرد الإيراني!

منذ 20 دقيقة
نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية

نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن إيران أو طبيعة الرد الإسرائيلي على هجوم إيران أمس السبت.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع سيبحث الرد على الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل الليلة الماضية.

وفجر الأحد، اجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، وأعقبه اجتماع لمجلس الحرب في مخبأ تحت الأرض بوزارة الدفاع في مدينة تل أبيب (وسط)، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفوض “الكابينت” كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لتحديد كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الانتقامي الإيراني.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالرد بجنون على الهجوم الانتقامي الإيراني بهدف “خلق الردع في الشرق الأوسط”.

وفي تصريح متلفز بثه عبر حسابه على منصة إكس، أوضح أن “رد إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا، لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول” في إشارة لطوفان الأقصى.

بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن “الرد المتراخي على العدوان الإيراني غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي انتهت صلاحيته في مواجهة الإرهابيين المتوحشين”، على حد قوله.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

علما روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تعزيز دفاعات كييف لمواجهة التقدم الروسي شرقا
كاميرون: نندد بأشد العبارات بهجوم إيران على إسرائيل
رسم تعبيري لقاعة محاكمة دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
ترامب يواجه 88 تهمة في 4 محاكمات جنائية الاثنين

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية في بيروت
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
من داخل إحدى المشافي اللبنانية
انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!