نتنياهو لوزرائه: لا تتحدثوا مع الإعلام بشأن الرد الإيراني!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن إيران أو طبيعة الرد الإسرائيلي على هجوم إيران أمس السبت.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع سيبحث الرد على الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل الليلة الماضية.

وفجر الأحد، اجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، وأعقبه اجتماع لمجلس الحرب في مخبأ تحت الأرض بوزارة الدفاع في مدينة تل أبيب (وسط)، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفوض “الكابينت” كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لتحديد كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الانتقامي الإيراني.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالرد بجنون على الهجوم الانتقامي الإيراني بهدف “خلق الردع في الشرق الأوسط”.

وفي تصريح متلفز بثه عبر حسابه على منصة إكس، أوضح أن “رد إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا، لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول” في إشارة لطوفان الأقصى.

بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن “الرد المتراخي على العدوان الإيراني غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي انتهت صلاحيته في مواجهة الإرهابيين المتوحشين”، على حد قوله.