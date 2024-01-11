نتنياهو: إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها حتى تحقق "النصر الكامل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إنه تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسا على عقب.

وأضاف “نحارب الإرهابيين.. نحارب الأكاذيب… رأينا اليوم عالماً مقلوبا رأسا على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية”.

وقال “إسرائيل تقاتل إرهابيين قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.. ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقطعوا رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والنساء”.

وأضاف “صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء… أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس أو شردوا من منازلهم في سوريا واليمن، على يد من؟ على يد شركاء حماس”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها حتى تحقق “النصر الكامل”.