نتنياهو: مستقبلنا لن يكون موجوداً هنا أمام محور الشر الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: “إن الدولة العبرية تقاتل في سبع ساحات”، مطالباً بـ”التماسك الداخلي”.

وصرّح نتنياهو قائلا: “نحن نقاتل الآن في سبع ساحات، ضد حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، وإيران، وضد المحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد على أن “هذا الوضع يتطلب التماسك الداخلي”.

وأضاف “مستقبلنا لن يكون موجودا هنا أمام محور الشر الإيراني”.

وبشأن صفقة الرهائن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب (…) ملتزمون بالنصر المطلق وإعادة المختطفين، وأيضا ملتزمون بضمان مستقبلنا الذي لن يحصل إذا أحنينا رؤوسنا”.

فيما أشار نتنياهو إلى التقارير التي تحدثت عن “استقالة غانتس”، مساء اليوم، خلال اجتماع الحكومة، ووصف الاستقالة بأنها “سياسة تافهة”.

وأضاف: “في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!”.

وقال: “حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة”.

وتابع قائلاً خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية: “أنا مع بقاء غانتس وآيزنكوت داخل الحكومة وانضمام آخرين إليها أيضا”.

في حين، كشف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه يعتزم الإعلان عن استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم الأحد”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “إن الوزير بيني غانتس يعتزم مساء اليوم إعلان استقالته من مجلس الحرب”.

ويأتي هذا بعد أن أجّل غانتس الاستقالة بسبب عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات، أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلّة.

وكانت هيئة البث نقلت في وقت سابق عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه “عدا عن تغريدته أمس لم يحاول رئيس الوزراء بأي شكل من الأشكال منع حل حكومة الطوارئ”، رغم تقارير سابقة بأن رئيس الوزراء ناشد غانتس ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة.