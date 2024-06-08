نتنياهو: ملتزمون لإعادة جميع المحتجزين من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تتوقف حتى تكمل المهمة وتعيد جميع المحتجزين في قطاع غزة إلى منازلهم، وذلك بعد إعلان الجيش تخليص 4 محتجزين في عملية عسكرية وسط القطاع.

وجاءت تصريحات نتنياهو بشكل غير معتاد خلال عطلة السبت المقدسة لدى اليهود المتدينين، التي عادة ما يمتنع فيها عن الإدلاء بأي تصريحات.

وأعرب نتنياهو عن شكره لوزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) رونين بار والفريق الذي أدار العملية في مخيم النصيرات، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

وأضاف: “ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. ولن نتوقف حتى نكمل المهمة ونعيد جميع المختطفين إلى ديارهم، الأحياء منهم والأموات”.

في وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على إكس: “في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات”.

وبحسب بيان الجيش، فإن المحتجزين الأربعة هم: نوعا أرغماني (25)، وألموع مئير (21)، وأندري كوزلوف (27)، وشلومي زيف (40)، ووضعهم الصحي جيد.

وقال إن الأربعة تم “اختطافهم” من قبل مقاتلي حركة حماس من حفل “نوفا” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مستوطنة ريعيم المحاذية لقطاع غزة.

وصباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي “هجوما واسعا وغير مسبوق” على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب بثه بحسابه على منصة إكس، إن قواته تهاجم “بنى تحتية” في منطقة النصيرات، فيما وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الهجوم الواسع بـ”غير المسبوق”.