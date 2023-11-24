السبت 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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نتنياهو: ملتزم بإعادة جميع المحتجزين وبتحقيق كل أهداف الحرب في غزة

منذ 36 ثانية
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، “ملتزم بإعادة جميع المحتجزين وهذا هدف الحرب”.

كما قال في كلمة تلفزيونية “ملتزمون بتحقيق كل أهداف الحرب في غزة”.

بدوره، قال وزير الدفاع يوآف غالانت “لقد اتخذنا خطوة أولى مهمة”، مضيفاً “سنواصل ونبذل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم”.

وتابع “هذا هو واجبنا تجاه المختطفين وأفراد عائلاتهم ودولة إسرائيل”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن المجموعة الأولى من المحتجزين المفرج عنهم دخلوا إسرائيل برفقة قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أدرعي على منصة “إكس”: “تقوم وحدة نخبة من الجيش وقوة من جهاز الأمن العام (الشاباك) بمرافقة المختطفين العائدين إلى ديارهم بعد أن تم إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية. وترافق قواتنا العائدين حتى يتم نقلهم إلى أحضان عائلاتهم”.

وشدد أدرعي على أن إسرائيل ستواصل العمل مع كافة المؤسسات الأمنية من أجل إعادة جميع المحتجزين.

وكانت قد تسلمت مصر من الصليب الأحمر 24 محتجزا أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن بينهم تايلانديين أطلق سراحهم خارج إطار صفقة التبادل المتفق عليها في إطار الهدنة.

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