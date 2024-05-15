نتنياهو: نتمنى التغلب على الخلاف مع أمريكا والحصول على مساعدات

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية والتغلب على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة معينة، متعهدا بقتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بدون الدعم الأمريكي في ظل ما وصفه بالخلاف مع واشنطن.

وقالت مصادر أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية نقلت حزمة مساعدات بالأسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها. ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي أذيعت اليوم الأربعاء عما إذا كان بإمكانه تأكيد هذه الحزمة، لكنه عبر عن تقديره للمساعدات الأمريكية.