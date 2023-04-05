نتنياهو: نعمل على تهدئة الموقف بعد اشتباكات الأقصى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعمل على تهدئة الموقف، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف، في بيان: “إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة، وحرية وصول أتباع جميع الأديان، وملتزمة بالوضع الراهن، ولن تسمح للمتشددين الذين ينتهجون العنف بتغيير ذلك”، على حد تعبيره.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم، في حين دعا وزيران في حكومة بنيامين نتنياهو للتصعيد ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال اقتحامها المسجد الأقصى، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات من المعتكفين في المسجد أصيبوا.

وجرى الاقتحام قبيل بدء عيد الفصح اليهودي، الذي يتم الاحتفال به من الخامس إلى 12 أبريل/نيسان الجاري، وبررته سلطات الاحتلال بوجود من وصفتهم بالمحرضين داخل المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة الإسرائيلية بالضرب على المعتكفين وبينهم نساء في باحات المسجد الأقصى، وتكبيل أرجل المعتقلين.