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نتنياهو وزيلينسكي يبحثان مواصلة المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

منذ 17 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساعدات تل أبيب لكييف، ومنها مساعدة اللاجئين الأوكران في إسرائيل وبناء نظام إنذار صاروخي مدني.

كما بحثا خلال اتصال هاتفي ضمان مرور وصول الحريديم إلى مدينة أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية بسلام، وذلك بعد تعرضه لضغوط من الأحزاب المتدينة “الحريديم”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس.

وطالب نتنياهو زيلينسكي، بحسب بيان مقتضب لمكتبه، بضرورة السماح للحجاج اليهود الراغبين في التوافد الى أومان والعمل على تأمين سفرهم.

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