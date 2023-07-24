نتنياهو يأمل في التوصل لاتفاق مع المعارضة بشأن تعديلات القضاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، الاثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.