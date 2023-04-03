نتنياهو يتراجع عن إقالة وزير الدفاع "غالانت"

أفادت هيئة البث الإسرائيلي (راديو كان) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله “نظرا لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد”.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه “في ظل تطورات الوضع الأمني، قرر تعليق إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت من منصبه، على أن يتعامل مع الأمر لاحقاً، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على (إعلان) إقالته التي لم تدخل حيز التنفيذ”.

وأعلن نتانياهو إقالة غالانت يوم 26 مارس، بعد مطالبة الأخير لرئيس الوزراء بإيقاف خطة الحكومة لإدخال تعديلات جذرية على جهاز القضاء، لما لها من تداعيات على الجيش والمؤسسة الأمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، أنه كانت هناك جهود في الأيام الأخيرة لإنهاء الخلاف بين نتانياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب ليكود الحاكم والقوات المسلحة، وبين حلفاء إسرائيل الغربيين.