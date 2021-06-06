نتنياهو يتعهد بإسقاط "حكومة التغيير" في أسرع وقت ممكن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “حكومة التغيير” الذي يسعى المعسكر المعارض له إلى تشكيلها لن تستطيع ضمان مصالح الدولة العبرية.

وشدد نتنياهو في كلمة ألقاها اليوم الأحد في مستهل جلسة كتلة حزبه “الليكود” في الكنيست على أن الحكومة القادمة هي حكومة يسار تشكل خطرا على إسرائيل، وتعهد بإسقاطها في أسرع وقت ممكن في حال تشكيلها.

وقال رئيس الوزراء الحالي إن حكومة يسارية لن تستطيع مواجهة المخاطر الناجمة عن قطاع غزة أو قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل ولن تتمكن من منع إيران من الحصول على ترسانة نووية.

ووجه نتنياهو نداء إلى أعضاء في حزبي “يمينا” و”الأمل الجديد” اليمينيين المنتمين إلى “معسكر التغيير”، داعيا إياهم إلى تثبيت مواقفهم والتصويت ضد الحكومة الجديدة.

وتابع: “من هو من اليمين لا يصوت لحكومة يسار ومن يصوت لحكومة يسار فهو ليس من اليمين”.

وصرح نتنياهو بأن حكومته فتحت “فرصا جديدا لعرب إسرائيل”، واتهم زعيمي “معسكر التغيير”، رئيس “يمينا” نفتالي بينيت ورئيس حزب “هناك مستقبل” الوسطي يائير لابيد، بأنهما يسمحان لرئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس بإقامة “سلطة فلسطينية في النقب” ويمنحانه مقعدا في لجنة الداخلية في الكنيست.

وأعرب رئيس الوزراء الحالي عن إدانته للتحريض ضد نواب منتمين إلى “معسكر التغيير” في الكنيست، مشددا في الوقت نفسه أنه يعاني من قدر أكبر من التحريض بما فيها دعوات إلى اغتياله وذويه.