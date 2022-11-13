نتنياهو يتعهد بتوحيد إسرائيل

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو تكليفا رسميا اليوم الأحد بتشكيل حكومة جديدة، وتعهد بالسعي لتحقيق توافق وطني بعد الانتخابات التي شهدت صعود اليمين المتطرف مما أثار القلق في الداخل والخارج.

وأشار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الذي كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الائتلافية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قضى أطول فترة في المنصب، حصل على دعم كاف من الأحزاب، التي لها نفس الفكر، ليضمن 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.

ويضع هذا نتنياهو على طريق تشكيل إحدى أكثر الحكومات استقرارا منذ سنوات، بعد غياب دام 18 شهرا حل محله خلالها تحالف نادر لكنه هش من السياسيين الوسطيين والليبراليين والقوميين والعرب.

وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون من مقر إقامة هرتسوج “أنوي العمل على توسيع مساحة التوافق بيننا”، مضيفا أنه سيمثل جميع الإسرائيليين “دون استثناء”.