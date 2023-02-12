نتنياهو يتعهد برد قوي على الهجمات الفلسطينية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد برد أقوى على سلسلة الهجمات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد الضغط داخل حكومته اليمينية لاستخدام أساليب أكثر صرامة.

وجاءت تصريحاته بعد يومين من عملية دهس على مشارف القدس أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين وبعد أسبوعين من مقتل سبعة على يد مسلح فلسطيني خارج كنيس يهودي، الأمر الذي يزيد القلق في إسرائيل بشأن الإجراءات الأمنية.

وتصاعدت حدة التوترات أيضا في الضفة الغربية، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية المئات في الأشهر الأخيرة خلال مداهمات شبه يومية شهدت معارك دامية بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين.

واستشهد 42 فلسطينيا على الأقل منذ بداية هذا العام.

وقال نتنياهو “مجلس الوزراء يجتمع اليوم للتحضير لعمل أوسع ضد من ينفذون أعمال الإرهاب ومؤيديهم في القدس الشرقية ويهودا والسامرة مع تجنب إيذاء غير المتورطين قدر المستطاع”، مستخدما في حديثه التسمية الشائعة في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

ولم يذكر نتنياهو تفاصيل هذه الإجراءات في التصريحات التي أدلى بها في بداية اجتماع مجلس الوزراء.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن قوات الشرطة بدأت بالفعل في شن حملة كبيرة في القدس الشرقية لإنفاذ القانون وفرض إجراءات مثل تغريم مخالفي السير وهدم منازل المهاجمين الفلسطينيين.

وأحاطت حشود غاضبة ببن جفير في مكان حادث الدهس يوم الجمعة وطالبته باتخاذ إجراءات. ويتخذ بن خفير وهو من المتطرفين القوميين موقفا متشددا ضد الفلسطينيين.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة إن الفلسطينيين يتعرضون “إلى هجمة قاتلة” وكرر تعهده بمواصلة العمل ضد إسرائيل أمام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال بن جفير للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء إنه مصمم على تنفيذ عملية في القدس الشرقية على غرار الحملة العسكرية واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية قبل 20 عاما.

ورفض عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين في مقابلات مع وسائل إعلامية إشارة بن جفير إلى العملية المعروفة باسم “الدرع الواقي” التي شهدت قتالا كبيرا في شوارع الضفة الغربية، ووصفوها بأنها مضللة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يعقوب عميدرور لراديو إسرائيل “يبدو أنها ملاحظة لا يدعمها فهم عميق لما يجب القيام به”.