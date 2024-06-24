نتنياهو يتلقى تحذيرا من لجنة تحقق في مشتريات حكومية لغواصات وزوارق

أصدرت لجنة إسرائيلية تحقق في مخالفات محتملة في مشتريات حكومية لغواصات وزوارق صواريخ من ألمانيا، تحذيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024.

وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت اللجنة في قرارها المكتوب الذي نشر اليوم الاثنين “بفعله هذا، عرض (نتنياهو) أمن الدولة للخطر وأضر بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية”.

وردا على ذلك قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن الغواصات تلعب دورا محوريا في أمن إسرائيل “في ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا”.

وأضاف البيان “التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتنياهو كان محقا في هذه القضية أيضا واتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن إسرائيل”.

وذكرت اللجنة، التي أنشئت في عهد الحكومة السابقة عام 2022، أنها ستنشر قريبا أجزاء غير سرية من الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق في الصفقة، التي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

ويواجه نتنياهو صعوبات في الحفاظ على منصبه منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية، وهو أسوأ هجوم على اليهود منذ المحرقة. وفي العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت ذلك، قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.