نتنياهو: يجب فرض عقوبات شديدة على إيران

قال رئيس المعرضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجني ثمار الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وطالب نتنياهو بناء على ذلك، الولايات المتحدة بإعادة النظر في الاتفاق، بدعوى أن أي أموال في هذا الصدد قد تنتهي بمساعدة روسيا في استمرار غزوها لأوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “أعتقد أنه يجب علينا فرض عقوبات شديدة على إيران، وأولئك الذين يدافعون عن رفع العقوبات، وهو ما سيفعله هذا الاتفاق النووي إذا تم التوقيع عليه”.

واعتبر أن هذا الاتفاق “سيحقق مئات المليارات من الدولارات ليس فقط لإيران، ولكن لخزينة روسيا”.

يشار إلى أن انتخابات إسرائيل ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كان نتنياهو سيعود كرئيس للوزراء بعد أن فقد رئاسته بفارق ضئيل قبل عامين أمام ائتلاف أحزاب المعارضة.

وشدد نتنياهو في المقابلة على أن أكبر مشكلة تواجه إسرائيل اليوم هي “إيران ثم إيران ثم إيران”، وأن “كل التحديات الأخرى تتضاءل بالمقارنة”.

وتابع: “إذا كنا مهددين من قبل نظام يدعو إلى تدميرنا، وهو مسلح بأسلحة الموت الجماعي، فهذا شيء أنا ملتزم بالتعامل معه”.

وأردف: “لا تدعوا الملالي يمتلكون أسلحة نووية. لا تدعوهم يصبحون دولة يمكن أن تكون على بعد أسابيع من تطوير أسلحة نووية”.

وزاد: “إذا كان عليك أن تواجههم قم بمواجهتهم، لأنه في وقت لاحق، عندما تصبح لديهم أسلحة نووية، سيكون الأمر أكثر صعوبة، كما يمكنك أن تكتشف من الأحداث الجارية في أماكن أخرى من العالم”.

واستطرد حديثه: “أعتقد أنه أمر مروع. نعم، سنواجه هذه الطائرات دون طيار. إنهم يحاولون بالفعل التسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي بهذه الطائرات دون طيار، ونحن منعناهم. كانوا سيستخدمونها بسعادة لو أنهم استطاعوا، لكننا نتخذ إجراءات ضدهم”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: “انظر إلى ما يحدث في إيران نفسها.. عندما كان الناس يفكرون في منح إيران اتفاقًا نوويًا، كانوا يمهدون الطريق بشكل أساسي لمئات المليارات من الدولارات لبناء ترسانة نووية، لبناء صواريخ باليستية عابرة للقارات، لرؤوس حربية نووية”.