نتنياهو يجتمع مع كبار القادة.. والرئيس الإسرائيليّ يُحذّر "نحن في خضم حالة طوارئ"

أشار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الإثنين، إلى أنّ هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل إلى حلّ وسط، بشأن خطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة.

وقال هرتسوغ في بيان قبيل بدء البرلمان في التصويت على مشروع قانون مثير للجدل: “نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية. ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل”.

يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد المشرعين الإسرائيليّين، اليوم الإثنين، للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي، في وقت استخدمت الشرطة الإسرائيليّة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنسيت، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وذكر موقع (واي نت) الإسرائيليّ، أنّ الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد، بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية، التي اقترحتها الحكومة.

فيما غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم، بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، أنّ نتنياهو يعقد سلسلة مشاورات مع كبار قادة الائتلاف الحاكم، قبيل جلسة الكنيست.