نتنياهو يدعو المتظاهرين إلى الامتناع عن ممارسة العنف

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين عبر تويتر المحتجين والمشاركين في مظاهرات مناوئة إلى الامتناع عن ممارسة العنف وسط تفاقم الفوضى على خلفية التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته اليمينية المتشددة.

وبعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى أسابيع، دعا بعض نواب الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو مؤيديهم للتظاهر في القدس أيضا.

وانزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، الاثنين، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.

وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون صباح اليوم يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية. لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.

وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.