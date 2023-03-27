الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو يدعو المتظاهرين إلى الامتناع عن ممارسة العنف

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين عبر تويتر المحتجين والمشاركين في مظاهرات مناوئة إلى الامتناع عن ممارسة العنف وسط تفاقم الفوضى على خلفية التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته اليمينية المتشددة.

وبعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى أسابيع، دعا بعض نواب الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو مؤيديهم للتظاهر في القدس أيضا.

وانزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، الاثنين، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.

وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون صباح اليوم يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية. لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.

وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصرف "سيليكون فالي بنك"
فيرست سيتيزنز يوافق على شراء بنك سيليكون فالي
باريس تستضيف أولمبياد 2024
بولندا تطالب بحظر مشاركة روسيا وروسيا البيضاء أولمبياد 2024
مظاهرات في إسرائيل
الفوضى تعصف بحكومة إسرائيل.. الاحتجاجات تتصاعد

الأكثر قراءة

محافظ بيروت مروان عبود
بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال