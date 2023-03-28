نتنياهو يرد على بايدن: لا نتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء 28-3-2023) إنه يأمل في أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية الذي أثار أزمة سياسية لحكومته واحتجاجات في إسرائيل.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “أتمنى أن ينفض يديه عنه”.

من جانبه رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إن إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج.

وقال نتنياهو “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”.

وأضاف أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات “عبر توافق واسع”.