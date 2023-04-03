نتنياهو يزور قوات الجيش الإسرائيلي برفقة وزير الدفاع غالانت

قال أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيزور القوات الإسرائيلية مع وزير الدفاع يوآف غالانت، الاثنين، في إشارة إلى مصالحة محتملة بعد أن أعلن نتنياهو عزل غالانت الأسبوع الماضي دون المضي في تنفيذ هذا القرار.

وجاء إعلان عزل وزير الدفاع في الـ26 من مارس/ آذار بعد مطالبة غالانت العلنية لنتنياهو بإيقاف خطة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات عامة غير مسبوقة، وقال بعض جنود الاحتياط في الجيش إنهم قد يرفضون الاستدعاءات كنوع من الاحتجاج.

وفي نهاية المطاف رضخ نتنياهو وعلق التعديلات المتنازع عليها لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى توافق.

وقالت مصادر سياسية إنه كانت هناك جهود في الأيام الأخيرة لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب ليكود الحاكم والقوات المسلحة وبين حلفاء إسرائيل الغربيين.

وذكر مسؤولان إسرائيليان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن جالانت ونتنياهو سيزوران مساء اليوم الاثنين قاعدتين عسكريتين لتهنئة الجنود بعيد الفصح. وبشكل عام لا يتم نشر تفاصيل مثل هذه الزيارات مسبقًا لأسباب أمنية.