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نتنياهو يسخر من أردوغان

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سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهه في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلديهما.

وقال نتنياهو، خلال لقاء لحزب الليكود، إنه ربما يكون “الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “جيروساليم بوست”.

وقال نتنياهو إن الرئيس أردوغان “اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات.. والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة (بين تركيا وإسرائيل) منتعشة!”

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وكان أردوغان عقّب على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، واصفا الأخيرة بأنها “لن تخدم السلام ولن تجلب الحل”.

وأضاف أردوغان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، أن الخطة هي في الأساس “خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي”.

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