نتنياهو يصف قلق المستثمرين من التعديلات القضائية بأنه "غبار مؤقت"

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القلق الذي أثارته خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية وتسبب في مخاوف لدى بعض المستثمرين، وقال إنها فرصة لكسب المال من خلال المراهنة على ما وصفها بأنها أسس اقتصادية سليمة.

وقال لقناة (سي.إن.بي.سي) الاقتصادية الإخبارية الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأربعاء ردا على سؤال حول تراجع الاستثمار “الغبار المؤقت العالق في الهواء ليس سوى غبار” مشيرا إلى ارتفاع النمو وانخفاض العجز.

وقال نتنياهو “أصحاب الاستثمارات ذوو الخبرة يأتون لأنهم يعلمون أن الأساسيات عظيمة … وأصحاب الخبرة الأقل يمشون وراء القطيع … لذا فإن أولئك الذين جاءوا الآن ويأتون الآن سيجنون الكثير من المال”.

أثارت خطة حكومة نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة في عموم إسرائيل وأثارت انتقادات من حلفاء غربيين ومخاوف بعض المستثمرين. وتم تعليق الخطة في 27 مارس آذار للتفاوض مع المعارضة.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية‭ ‬إلى مستقرة، مؤكدة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند (A1) على خلفية خطة التعديلات القضائية. وتراجع الشيقل ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة هذا العام من 6.5 في عام 2022.

وخلص استطلاع لمؤسسة ستارت أب نيشن سنترال إلى أن 84 بالمئة من المستثمرين يعتقدون أن التعديلات القضائية سيكون لها تأثير سلبي على القدرة على زيادة رأس المال في الخارج وأعلنت 79 بالمئة من الشركات التي تجمع رأس المال حاليا إلغاء اجتماعات مع المستثمرين.

وتحدث قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي لا يأبه عادة بالأمور السياسية، عن أضرار محتملة للتعديلات على الاقتصاد. ويساهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 25 بالمئة من عائدات الضرائب في البلاد.