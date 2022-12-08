الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية ويقترب من تشكيل الحكومة

منذ 3 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية، الخميس، بعدما أعلن حزبه ليكود التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد.

وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصرا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج.

وقال نتنياهو في بيان “قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل”.

ويمنح الاتفاق مع شاس نتنياهو سيطرة على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أن لم يُوقع بعد اتفاق نهائي بتشكيل الائتلاف.

ينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب شاس أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني. كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو.

وأدين درعي، وهو سياسي مخضرم، بالاحتيال الضريبي العام الماضي لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب. وسيتعين أن يقر الكنيست تشريعا يتيح له العودة للحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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