نتنياهو يعتزم التوجه إلى العرب في إسرائيل للفوز بالانتخابات

بعد حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة لمرة الرابعة خلال عامين ، ستعد زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو لتدشين حملة انتخابية من نوع مختلف، تحسبا للانتخابات العامة التي تنطلق بعد عام واحد من آخر انتخابات ، تتضمن هذه المرة توجها مباشرا للجمهور العربي في إسرائيل، والذي يشكل قرابة 20% من سكان البلاد.

وتجري انتخابات الكنيست الـ 24 في آذار/ مارس 2021، لتكون بذلك الرابعة التي تجري في غضون عامين، إذ تم اعلان حل الكنيست قبل أكثر من أسبوع، إثر فشل حزبي ”الليكود“ و“أزرق أبيض“ في التوصل إلى تفاهمات بشأن الموازنة العامة للبلاد، وسط أزمات لم تتوقف طوال الأشهر الأخيرة بين هذين الشريكين الائتلافيين.

ووفق وسائل اعلام عبرية، يتبع ”الليكود“ بزعامة نتنياهو خطا جديدا، إذ يعتزم التوجه إلى الناخب العربي في إسرائيل بشكل مباشر، ويدعوه للتصويت لصالح حزب ”الليكود“، في وقت يعتقد مراقبون أن هذا الخط كان متوقعا حين حدث تقارب كبير في الشهور القليلة الماضية، بين نتنياهو وبين النائب العربي منصور عباس، زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“، وهو أحد أربعة أحزاب تشكل ”القائمة المشتركة“، وينتمي أعضاء هذا الحزب إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل.

وأشار موقع ”سروغيم“ الاخباري العبري، مساء السبت، إلى أن نتنياهو يبحث أيضا تحصين مرشح عربي في قائمة ”الليكود“ خلال الانتخابات المقبلة، أي منحه موقعا متقدما في هذه القائمة بما يضمن له نيل مقعد بالكنيست، بغية كسب تعاطف الناخب العربي في إسرائيل.

ونقل الموقع عن مصادر ذات صلة بهذا التطور أن نتنياهو تحدث عن هذه النقطة خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب ”الليكود“ يوم السبت، وذكر أمام أعضاء الحزب الكلمات التالية: ”أقول لكم، سوف يصوت لنا العرب هذه المرة، سنطلق حملة مدنية لصالح الليكود، لن أكترث بالانتقادات التي سأتعرض لها، إننا لن نتوجه إلى سياسيين سنخاطب الجماهير العربية“.

ونقل الموقع عن نتنياهو أيضا خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب السلطة: ”أنا أؤمن بمقولة جبوتنسكي بأنه ينبغي أن نمنح كل الحقوق لكل المواطنين بدولة إسرائيل، نحن نتوجه للمواطنين العرب، هذه المرة سيصوتون لنا، سأجلس غدا مع الوزير أوحانا وأتفق معه على خطة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الإسرائيلي“.

يذكر أن نتنياهو كان قد زار الأسبوع الماضي مناطق في البلدات العربية ”الطيرة“ الواقعة ضمن المثلث الجنوبي في اللواء الأوسط، ومدينة ”أم الفحم“ في المثلث ضمن منطقة حيفا شمالي إسرائيل، كما حرص يوم الجمعة على التقاط الصور مع مواطن عربي إسرائيلي حصل على لقاح فيروس ”كورونا“ رقم مليون.

وذكرت مصادر أن النائب العربي منصور عباس كان قد عقب على هذا التوجه، والذي يبدو وأنه منسق منذ أسابيع طويلة مع نتنياهو للحد الذي دفع مراقبين للتأكيد على أن هذا النائب بصدد التسبب في تفكيك ”القائمة المشتركة“ وخوض الانتخابات القادمة منفردا على أساس الانضمام بعدها لنتنياهو وائتلافه حال نجح في تشكل الحكومة المقبلة، والتي ستكون السادسة في تاريخ مشواره السياسي.