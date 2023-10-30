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نتنياهو يعلق على المقطع المصور للرهائن: "دعاية نفسية قاسية"

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 5:09 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقطع المصور الذي نشرته حركة حماس اليوم الاثنين لثلاثة رهائن ووصفه بأنه “دعاية نفسية قاسية”.

وكانت قد بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، قالت الأسيرات الإسرائيليات لنتنياهو: “تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وأضافت الأسيرات في رسالة موجهة لرئيس الحكومة: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا”.

وتابعن: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد”.

 

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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