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نتنياهو يعلن رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة المؤيد للدولة الفلسطينية

منذ 45 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو “لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر”.

وأضاف “لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا – لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر”.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

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من هي الدول التي امتنعت عن التصويت على انضمام فلسطين للأمم المتحدة؟

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    المصدر :
  • رويترز

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