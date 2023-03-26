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نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي لمعارضته خطة الإصلاح القضائي

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 9:28 مساءً
يوآف غالانت

يوآف غالانت

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اتخذ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، قرارًا ضد وزير الجيش، يوآف غالانت.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر مساء اليوم، إقالة غالانت من منصبه كوزير لجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه في حال صوت وزير الجيش يوآف غالانت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء، فإنه سيتم إقالته من منصبه.

وكان نتنياهو عاد فجر اليوم الأحد، من لندن ولم يتطرق إلى تصريحات غالانت، الذي طالب، بوقف دفع تشريعات خطة إضعاف القضاء ولإجراء حوار مع معارضيها، حسبما ذكرت (القناة 12).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اقتراح منصب وزير الجيش على آفي ديختر، رئيس (الشاباك) الأسبق، بهدف ضمان تأييده للخطة القضائية.

وجاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي

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