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نتنياهو يلتقي بالرئيس التركي أردوغان في تركيا نهاية الشهر

منذ 20 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الخميس 20-7-2023) إن نتنياهو سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لتركيا نهاية الشهر الجاري.

كانت إسرائيل وتركيا في الماضي حليفتين مقربتين في المنطقة ثم تدهورت العلاقات قبل أكثر من 10 سنوات بعدما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب هجوم إسرائيل في عام 2010 على سفينة قادت أسطولا يحمل مساعدات إلى قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك.

وبدأت العلاقات تتحسن مع إجراء زيارات رفيعة المستوى العام الماضي مثل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج لأنقرة.

    المصدر :
  • رويترز

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