نتنياهو يلتقي بقوات أمن إسرائيلية داخل قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الأمن في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية.

وقال نتنياهو “لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله”.

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي (الأحد 26-11-2023) إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه استلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجزهم في غزة.

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.