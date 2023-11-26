الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو يلتقي بقوات أمن إسرائيلية داخل قطاع غزة

منذ 58 دقيقة
نتنياهو يلتقى بقوات أمن إسرائيلية داخل قطاع غزة

نتنياهو يلتقى بقوات أمن إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الأمن في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية.

وقال نتنياهو “لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله”.

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي (الأحد 26-11-2023) إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه استلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجزهم في غزة.

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آلاف المغاربة يتظاهرون بالدار البيضاء‭ ‬وطنجة تضامنا مع غزة ورفضا للتطبيع
المغرب.. الآلاف يتظاهرون بالدار البيضاء‭ ‬وطنجة تضامنا مع غزة ورفضا للتطبيع
رجال إنقاذ بالهند يحفرون عموديا للوصول إلى 41 عاملا محاصرين في نفق
الهند.. رجال الإنقاذ يحفرون عموديا للوصول إلى 41 عاملا محاصرين في نفق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يتسلم 14 محتجزا و3 أجانب من الصليب الأحمر

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية
مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
غزة تحت النار
بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"