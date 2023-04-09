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نتنياهو يلتقي لابيد في اجتماع تحديث أمني

منذ 16 دقيقة
نتنياهو ولابيد

نتنياهو ولابيد

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى زعيم المعارضة، يائير لابيد في اجتماع تحديث أمني في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد، إن حكومته “تعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وأيضاً سرية”.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.

وقال: إن “المنظمات في غزة مخطئة إذا اعتقدوا بأن بإمكانهم استغلال أزمتنا الداخلية والعمل ضدنا، إننا نعمل ضدهم بأساليب علنية وأيضا سرية”.

في السياق نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين مطّلعين على محادثة نتنياهو مع رؤساء مجالس غلاف غزة وعسقلان قولهم: إن “من الممكن الفهم من خلال حديث نتنياهو، بأن التوتر الأمني ​​في معظم الجبهات لا يزال مستمراً”.

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