نتنياهو يناشد الإسرائيليين بعد عملية القدس!

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة 27-1-2023) الإسرائيليين إلى عدم القيام بهجمات انتقامية ردا على حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة القدس، وأدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وفي تصريح من مقر الشرطة المركزي في القدس، قال نتنياهو إنه “بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية تم اتخاذ قرارات فورية عقب العملية، ستعرض للمصادقة عليها في جلسة الحكومة”، مساء السبت.

وأضاف قوله: “قررنا اتخاذ إجراءات فورية مع مواصلة بحث الخطوات اللازم اتخاذها… وقلوبنا مع عائلات الضحايا والجرحى، وأثني على الشرطة التي وصلت في غضون دقائق، ولسوء الحظ، أحيانا تكون الدقائق وقت متأخر جدا”.

وتابع: “أجرينا تقييما للوضع، وسنعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك حاجة للعمل بحزم ورباطة جأش، وأناشد الناس ألا يطبقوا القانون بأيديهم، لهذا الغرض لدينا جيش وشرطة وقوات أمن، وهم يتصرفون وفقا لتعليمات مجلس الوزراء”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المنفذ يبلغ من العمر 21 عاما، وهو فلسطيني من سكان مدينة القدس، ولا ينتمي لأي فصيل معروف.

وتوجه نتانياهو إلى موقع الهجوم وتفقد المكان، كما استمع لإفادات قادة الشرطة، حول تفاصيل الهجوم. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، توجه إلى موقع الهجوم للاطلاع على تفاصيل ما جرى.