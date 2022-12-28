نتنياهو ينتهي من توزيع الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وزّع معظم الحقائب الوزارة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيتم عرضها غدًا على الكنيست لنيل الثقة.

وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومعاريف، فإن نتنياهو أعطى آفي ديختر وزارة الزراعة، وعيّن ميري ريغيف وزيرة للنقل، وأوفير أكونيس وزيرا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وشلومو قرعي وزيرا للاتصالات.

كما قرر نتنياهو، تعيين يوآف غالانت وزيرا للأمن، وياريف ليفين وزيرا للقضاء، ويوآف كيش للتعليم، وحاييم كاتس للسياحة.

وجاء ذلك، بعد مصادقة كتلة الليكود البرلمانية على التعيينات الجديدة التي شملت تعيين أمير أوحانا رئيسا للكنيست، في حين بقي يولي إدليشتاين خارج الحكومة، إذ أعلن نتنياهو أنه عرض عليه تولي منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست.

المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب “شاس”:

سيكون رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا للداخلية خلال النصف الأول من مدة ولاية الحكومة، فيما سيتولى وزارة المالية في النصف الثاني من مدة ولاية الحكومة. وستوكل إلى درعي كذلك حقيبة الصحة طيلة فترة ولاية الحكومة، وسيتم تسميته نائبا لرئيس الحكومة.

وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي: يعقوب ميرغي.

وزير في وزارة الرفاه: يوآف بن تسور.

وزارة الخدمات الدينية: ميخائيل مالخيئلي.

وزير في وزارة التعليم: حاييم بيتون.

نائب وزير الداخلية والصحة: ​​موشيه أربيل.

نائب وزير الزراعة: موشيه أبوطبول.

رئيس لجنة الصحة ونائب رئيس الكنيست: أوريئيل بوسو.

رئيس لجنة التعليم: يوسف طييب.

المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب “الصهوينية الدينية”:

وسيكون رئيس حزب “الصهوينية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للمالية خلال النصف الأول من مدة ولاية الحكومة، فيما سيتولى وزارة الداخلية في النصف الثاني من مدة ولاية الحكومة (بعد عامين على تنصيبها).

وزارة المهام القومية: أوريت ستروك.

وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد (“المهاجرين” اليهود): أوفير سوفير.

نائب وزير المالية: ميخال فولديغر.

رئيس لجنة الدستور والخدمات الدينية: سيمحا روتمان.

رئيس لجنة مشاريع البنية التحتية والإصلاحات: أوهيد طال.

نائب رئيس الكنيست: موشيه سالومون.

المناصب والحقائب الوزارية التي حصلت عليها قائمة “يهدوت هتوراه”:

وزارة البناء والإسكان: تسحاق غولدكنوب.

رئيس لجنة المالية في الكنيست: موشيه غافني.

نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ونائب وزير في وزارة النقل: أوري مقلب.

وزير شؤون القدس : مئير بروش.

نائب وزير بوزارة الرفاه أو وزارة أخرى.

المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب “عوتسما يهوديت”:

وزير الأمن القومي: إيتمار بن غفير.

وزير تطوير النقب والجليل: يتسحاق فسرلاوف.

وزير شؤون التراث (اليهودي): عميحاي إلياهو.

في حين سيتم تعيين رئيس حزب “نوعم”، ماعوز، نائب وزير تابع لمكتب رئيس الحكومة.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتبنى أفكار اليمين وتجاهلت الشعب الفلسطيني وتاريخه في فلسطين، وتطرقت إليه من خلال محاربة مقاومة الاحتلال، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان.