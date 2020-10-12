استمع لاذاعتنا

نتنياهو يهاتف الشيخ محمد بن زايد لتعزيز العلاقات بين البلدين

منذ 20 ساعة
نتنياهو والشيخ محمد بن زايد

نتنياهو والشيخ محمد بن زايد

A A A
طباعة المقال

هاتف رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وتم الاتفاق على أن يلتقيا قريبا.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، معاهدة سلام، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

وقال نتنياهو في بيان نقلته وسائل إعلام دولية: ”إنه دعا ولي عهد أبوظبي إلى زيارة إسرائيل، وتلقى دعوة لزيارة الإمارات، لكن لم يحدَد تاريخ بعد لأي من الزيارتين“.

بدوره قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية“.

المزيد من أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية
كورونا
الصحة العالمية: لقاح ضد فيروس كورونا قريباً
المعارض الروسي أليكسي نافالني
أوروبا تستعد لفرض عقوبات على روسيا بعد تسميم نافالني
عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية
الجيش الأمريكي يضع شروطا لانسحابه الكامل من أفغانستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا