نتنياهو يهاتف الشيخ محمد بن زايد لتعزيز العلاقات بين البلدين

هاتف رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وتم الاتفاق على أن يلتقيا قريبا.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، معاهدة سلام، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

وقال نتنياهو في بيان نقلته وسائل إعلام دولية: ”إنه دعا ولي عهد أبوظبي إلى زيارة إسرائيل، وتلقى دعوة لزيارة الإمارات، لكن لم يحدَد تاريخ بعد لأي من الزيارتين“.

بدوره قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية“.