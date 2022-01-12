نتنياهو يهاجم بينت على خلفية أزمة كورونا

شنّ رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هجوما جديدا على رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت على خلفية أزمة كورونا.

وقال نتنياهو بحسب معاريف: “بينت شخص غير مسؤول، وأرسل سكان إسرائيل لشراء اختبارات كورونا المحلية على نفقتهم الخاصة والتي قررت وزارة الجيش أنها غير موثوقة”.

وأضاف: “فقد بينيت السيطرة على كورونا وترك مواطني إسرائيل لمواجهة مصيرهم بأيديهم في مقابل صفر مساعدة اقتصادية وصفر قرارات صحيحة”.

وسجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا، الإثنين الماضي، بعدد إصابات فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، اذ وصل عددها إلى أكثر من 32 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

وصادقت الحكومة في وقت سابق على إلغاء الشارة الخضراء في المجمعات التجارية، واعتماد شارة بنفسجية أكثر تشددا، تحدد عدد الزبائن المسموح لهم بدخول المحلات.

يذكر أن إسرائيل أصدرت قواعد جديدة، يتم بموجبها إعطاء الأولوية لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو المعرضين لخطر كبير، في محطات اختبار PCR، فيما يتم تشجيع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تم تطعيمهم بالكامل على إجراء اختبار سريع، إما في المنزل أو في محطة اختبار، ويمكنهم استخدام هذه النتائج للحصول على إعفاءات من الحجر الصحي.