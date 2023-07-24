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نتنياهو يُغادر المستشفى قبل تصويت "مهمّ" على التعديلات المثيرة للجدل

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2023 9:51 صباحًا
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى اليوم الإثنين، قبل تصويت مهم للمصادقة على تعديلات قضائية مثيرة للجدل، تسعى الحكومة الائتلافية لإقرارها.

وأكدت رويترز خروج موكب نتنياهو من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، الذي دخله رئيس الوزراء في وقت متأخر من يوم السبت، حيث خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، بعدما قال الأطباء إنه مصاب “بعدم انتظام مؤقت في ضربات القلب”.

وأكد مكتب نتنياهو ومركز شيبا الطبي خروجه من المستشفى.

هذا ومن المقرر أن يجري الكنيست اليوم الإثنين تصويتًا بالقراءات النهائية لمقترح بتعديل قانون يمنح المحكمة العليا صلاحية إلغاء قرارات الحكومة والوزراء التي تعتبرها “غير معقولة”.

وفي حال إقرار القانون -وهو أمر مرجح في ظل تمتع نتنياهو بالأغلبية البرلمانية- سيكون هو الأول في حزمة تعديلات يسعى رئيس الوزراء لإقرارها باسم تحقيق التوازن بين أفرع الحكم، لكن معارضيه يرون أنها تحدّ من استقلالية القضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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