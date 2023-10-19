نتنياهو بعد لقائه سوناك: الحرب مع غزة ستطول ونحتاج لدعم بريطانيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن “الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول استهدف منع توسيع علاقات بلاده السلمية في الشرق الأوسط”، وطلب من بريطانيا مواصلة دعم تل أبيب في هجومها المضاد على غزة.

وقال نتنياهو لرئيس الوزراء البريطاني الزائر ريشي سوناك “كنا على وشك توسيع هذا السلام، وإحباط هذه الخطوة كان أحد أسباب الهجوم”.

بدوره قال سوناك: “من المهم توفير المياه والغذاء والأدوية للمدنيين في غزة”، مشدداً بالقول: “الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حركة حماس”، فيما أعرب الرئيس الإسرائيلي عن رغبة بلاده في “استعادة الرهائن، ونطالب بضغط دولي أكبر على حماس”، بحسب تعبيره.

سوناك وبعد وصوله إلى تل أبيب، قال: “نحن نقف مع إسرائيل”. وتوجه للإسرائيليين بالقول: “أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب”.