نتنياهو ينشر مقطع فيديو لغارة إسرائيلية ويعلق: سنستمر بكل قوة

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطعا مصورا لغارة إسرائيلية على قطاع غزة وقال معلقا: “سنستمر بكل قوة”.

وأمس الاثنين، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليعلن أن الضربات الحالية على غزة ما هي إلا بداية فقط، وفق زعمه.

وأضاف في كلمة له أن قواته ستحسم المعركة مع حماس، وذلك على الرغم من تأكيده على وجود مزيد من المسلحين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

كما هدد بتحويل مواقع حركة حماس إلى مناطق خراب، كاشفاً أن الخطوة الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، والثانية هجوم مكثف على القطاع، وهو ما يجري حالياً.

ورأى أن ما ستفعله القوات الإسرائيلية بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة “حكومة حرب”.

وذكرت الهيئة أن أعضاء الائتلاف عقدوا اجتماعا بحثوا خلاله إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لإدارة أمور الحرب، لافتة إلى أنهم وافقوا على تشكيل تلك الحكومة، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكانت المعارضة الإسرائيلية أبدت استعدادها للدخول في مثل هذه الحكومة، وعقد نتنياهو اجتماعات بهذا الخصوص مع زعيم المعارضة يائير لابيد.

ووافق زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، على الدخول في “حكومة حرب” لكنه اشترط ألا يقر الكنيست خلال فترة ولاية الحكومة أي قانون خارج موضوع الحرب.