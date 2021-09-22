الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجاة مساعد الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال

22 - سبتمبر - 2021

فلاديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الأوكرانية أن المساعد الأول لرئيس الدولة، سيرغي شيفير، تعرض لمحاولة اغتيال أصيب سائقه بجروح بليغة جراءها.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في “فيسبوك” أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا اليوم الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها.

وأفادت تقارير صحفية بأن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

وربط مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بين محاولة اغتيال شيفير والحملة التي أعلنها الرئيس ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة (الأوليغارشية)

ويعد شيفير صديقا وشريكا في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

لاجئون من أوكرانيا - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
علم تركيا
حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!