نجاح إعادة تعويم السفينة الجانحة "جلوري" في قناة السويس

تمكنت زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس من النجاح في إعادة تعويم السفينة الجانحة “جلوري”، وفقاً لما أكدته شركة الشحن العالمية المالكة للسفينة “ليث ايجينسيس” Leth Agencies.

من جخته قال رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب جلوري GLORY في الكيلومتر 38، والعابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجري العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

يبلغ طول السفينة 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، ففي مارس/آذار 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة “إيفرغيفن”، التي تديرها شركة “إيفرغرين”، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية.

وأدى ذلك إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما، قبل أن تنجح السلطات المصرية في إعادة تعويم السفينة.