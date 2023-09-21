نجل بايدن أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية.. إليكم تاريخ الجلسة

حُدد الثالث من أكتوبر المقبل موعدا لمثول نجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن، شخصيا أمام محكمة في ديلاوير (شرق) لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر، الأربعاء.

ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو.

وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر.

وكتب محامي هانتر بايدن، أيب ديفيد لويلي، في رسالة موجهة إلى القاضي “سيقر السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو”.

إلا أن القاضي، كريستوفر بورك، برر قراره بقوله إن هذا المثول الأول “هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا في محكمتنا أمام القاضي”.

وأضاف “غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة”.

وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري عام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات، وهو أمر أقر به لاحقا.