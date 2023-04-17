نجل شاه إيران السابق في إسرائيل

وصل رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى إسرائيل؛ ليصبح أكبر شخصية إيرانية تقوم بزيارة عامة لتل أبيب.

ويحل بهلوي ضيفا على وزيرة المخابرات جيلا جمليئيل، واعتبرت إسرائيل أن الزيارة تأتي في إطار “تجديد العلاقة بين الشعب الإيراني وشعب إسرائيل”.

قرار شجاع

وقالت جمليئيل: “يشرفني أن أستضيف ولي العهد الإيراني رضا بهلوي وأقدر قراره الشجاع بزيارة إسرائيل لأول مرة”.

وأضافت: “ولي العهد يرمز إلى قيادة مختلفة عن قيادة النظام الإيراني الحالي، ويدافع عن قيم السلام والتسامح، على النقيض من المتطرفين الذين يحكمون إيران”.

وتابعت: “تتمتع دولتينا بعلاقات جيدة منذ آلاف السنين منذ عهد الملكة إستر التي أحبطت مؤامرة هامان الشريرة لتدمير اليهود في بلاد فارس. واليوم، نتخذ الخطوة الأولى في إعادة بناء العلاقة بين دولتينا”.

بدوره، قال بهلوي إن “الشعب الإيراني يتطلع إلى حكومة تحترم تراثه مع الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام التنوع الديني والثقافي، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة العلاقات السلمية والودية مع إسرائيل وجيران إيران الآخرين”.

وأضاف: “لا يزال الملايين من أبناء وطني يتذكرون العيش إلى جانب أصدقائهم وجيرانهم اليهود الإيرانيين، قبل أن تمزق الثورة الإسلامية نسيج مجتمعنا. إنهم يرفضون سياسات النظام القاتلة المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية ويتوقون للتبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية مع إسرائيل”.

وأكد أن “إيران الديمقراطية ستسعى إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل وجيراننا العرب. في رأيي أن ذلك اليوم أقرب من أي وقت مضى”.

هدف الزيارة

وتستضيف جمليئيل بهلوي في إسرائيل هذا الأسبوع، بهدف “إنشاء جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام الإيراني”، بحسب مكتبها.

وأضاف: “وريث العرش يروج للخطاب حول وضع حقوق الإنسان في إيران ويدعم قيادة إيرانية ديمقراطية”.

وأشار إلى أن بهلوي “يزور إسرائيل بهدف التعبير عن تضامنه مع مواطني إسرائيل في ظل الهجمات التي تشنها المنظمات الإرهابية العاملة تحت رعاية إيران، وتجديد العلاقة بين الدولتين وبناء علاقة اقتصادية مع التركيز على تقنيات المياه”.

وقال مكتب جمليئيل: “خلال زيارته، سيشارك وريث العرش في حفل الافتتاح الرسمي لإحياء ذكرى أبطال الهولوكوست، ويلتقي بالوزيرة جملئيل وآخرين، ويزور محطة لتحلية المياه من أجل التعرف على تقنيات المياه المتقدمة في إسرائيل كأمر ممكن التطبيق ردًا على انهيار البنية التحتية للمياه في إيران”.

وأضاف: سيجتمع مع الطائفة البهائية وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في إسرائيل، وأكثر من ذلك”.