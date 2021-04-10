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نحتاج حلولاً واقعية.. القطاع الصناعي في ألمانيا يحذر من تشديد إجراءات الإغلاق

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 3:33 مساءً
مصنع للسيارات في ألمانيا

مصنع للسيارات في ألمانيا

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حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تداعيات تطبيق إغلاق مشدد بسبب جائحة كورونا على المصانع، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: “أربعة أسابيع من الإغلاق في القطاع الصناعي تعني أسابيع عديدة أخرى من توقف الإنتاج… ببساطة، يمكن أن يكلفنا ذلك النمو الكامل للناتج المحلي الإجمالي هذا العام – وبعد ذلك لن نستطيع التعافي من انهيار العام الماضي”.

وأضاف روسفورم: “إغلاق الصناعة سيستغرق أسبوعا، على الأقل، لأنه لا يزال هناك الكثير من الشاحنات على الطريق، ولا يمكن إغلاق المصانع الكيماوية بين عشية وضحاها ولا يمكن إغلاق أفران الصهر بسرعة… بمجرد انتهاء الإغلاق، سيستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تعمل سلاسل التوريد المعطلة مرة أخرى”.

وذكر روسفورم أنه لا يمكن إغلاق مجتمع بأكمله، وقال: “إنهاء كوفيد-19 فكرة جميلة، لكنها مجرد فكرة تجريبية… سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس. المواطنون والاقتصاد لا يحتاجون إلى سياسة رمزية ولا يحتاجون دائما إلى إجراءات مخصصة جديدة، بل إلى حلول واقعية”.

يشار إلى أن آخر الأحصائيات في ألمانيا تحدثت عن عجز ميزانية البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 ، والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل 30 عاما ، حسب ما أفاد به مكتب الإحصاءات الألماني.

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