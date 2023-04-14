نحن شريكان لا خصمان.. الصين تقول انها مستعدة للعمل مع المانيا

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الجمعة إن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالي الاقتصاد والتجارة وإن البلدين شريكان لا خصمان.

وأضاف تشين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أن تعمد كبح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيأتي بنتائج عكسية.

وحول الموقف مع تايوان، ذكر تشين أنه إذا رغبت الدول في احترام مبدأ (صين واحدة) فإن التحرك الملائم هو معارضة استقلال تايوان بحزم.

وأجرت الصين في الآونة الأخيرة تدريبات عسكرية حول تايوان قائلة إنها اختبرت قدرات عسكرية متكاملة في ظل ظروف قتالية فعلية وتدربت على تنفيذ ضربات موجهة ومحاكاة حصار للجزيرة التي تعتبرها جزءا منها.

وتطرق تشين إلى مسألة أوكرانيا قائلا إن الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام وعبر عن أمله في أن تتحلى جميع أطراف الأزمة بالموضوعية والهدوء وتعمل معا.

وقال “ثمة نقطة أود التأكيد عليها وهي أن دور الصين في مسألة أوكرانيا، مقترحها، يتلخص في نقطة واحدة وهي الإقناع والدعوة للمحادثات ولن نفعل أي شيء لصب الزيت على النار”.