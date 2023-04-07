نحن نخسر دولارنا.. تصريحات مثيرة لدونالد ترامب عن حرب عالمية ثالثة!

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة تحذيرات من مخاطر كبيرة على حد وصفه تحيق بمستقبل الولايات المتحدة وبالدولار الأمريكي نتيجة ما اعتبره ترامب السياسات الفاشلة.

وقال ترامب في تدوينة عبرشبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لا يتبقى لنا بلد”.

وأضاف: “هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية”.

وتابع: “الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة”.

واختتم ترامب بجملته النارية: “نحن أمة في حالة انحدار .. أمة فاشلة !!!”.

هذا وعلمت قناة “فوكس نيوز” الأميركية أن قاضي مدينة نيويورك المشرف على قضية الرئيس الأميركي السابق ترامب تلقى تهديدات بالقتل، وتم تعيين فريق أمني مرافق له.

وبدأت التهديدات ضد قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، خوان ميرشان، منذ حوالي أسبوع، لكنها تصاعدت في أعقاب الاتهام التاريخي لترامب، الثلاثاء، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية.

ودفع ترامب، أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه غير مذنب.

وترأس ميرشان أيضا محاكمة منظمة ترامب التي أدت إلى إدانة الشركة في 17 تهمة بالاحتيال الضريبي وغرامة قدرها 1.6 مليون دولار.

ووصف ترامب ميرشان وعائلته بـ”كارهي ترامب” على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم القاضي بالضغط على المدير المالي للمنظمة، آلان فايسلبيرغ، للاعتراف بالذنب في التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من امتيازات الشركة.

وأدلى فايسلبرغ بشهادته ضد منظمة ترامب أثناء المحاكمة كجزء من صفقة إقرار بالذنب مقابل عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وفي منشور على شبكة “تروث سوشيال”، وصف ترامب، ميرشان بأنه “قاضٍ متحيز للغاية، وكشف أن ابنته عملت في حملة بايدن وكامالا هاريس الانتخابية”.