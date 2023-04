"نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد

يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تغريداته المثيرة للجدل حول حدوث زلازل في عدة مناطق حول العالم، وإصراره على نظرياته حول تأثير الكوكب على النشاط الزلزالي، رغم كافة الاتقادات العلمية.

ولا ينفك الرجل الذي واجه تشكيكاً قوياً من المجتمع العلمي خلال الفترة الماضية، يحذر من حركة الكواكب واحتمال حدوث الزلازل بناء عليها.

وفي جديد تحذيراته، قال بتغريدة اليوم الثلاثاء:” ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب الاحترس من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.”

لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة، مضيفاً في الوقت عينه أنه حدد في آخر مقطعين مصورين له بعض المناطق المعرضة.

We are approaching full moon converging with two planetary conjunctions. Be on watch for stronger seismic activity. Exact locations cannot be determined, but several potential regions are given in the latest two videos.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 4, 2023