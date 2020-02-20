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نداء إلى 2.5 مليون نسمة: “كورونا” بالمدينة.. الزموا منازلكم

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في نداء عاجل يشى بموقف خطر حث عمدة مدينة دايغو الكورية الجنوبية سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة على عدم الخروج من المنازل، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء طلب العمدة كوون يونغ-جين في مؤتمر صحفي متلفز، بعد أن أبلغت المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد، والمدن القريبة، عن 35 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد، الخميس.

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وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن 28 شخصا من هؤلاء كانوا قد حضروا قداسا في كنيسة، سبق أن تواجد فيها شخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 82 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وهو مرض تم اكتشافه لأول مرة في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي

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