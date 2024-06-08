نداء عاجل من رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا قوية وموحدة.. "يريدون تدمير أوروبا"!

وجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء عاجلا من أجل أوروبا قوية وموحدة، متهمة الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة “تدمير” أوروبا، وهي المسؤولة التي يتهمها مؤيدون لفلسطين بدعم الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت فون دير لاين (65 عاما)، خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها، إن “أوروبا الحاضر هدية عظيمة”.

وشددت، في كلمة لها خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في ميونخ جنوب ألمانيا، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، على أنه “لا يمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبي كأمر مُسلَّم به”.

وحذرت من أن أوروبا “تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والمتطرفين والديماغوجيين”، مستهدفة أحزابا يمينية متطرفة، خصوصا حزب البديل من أجل ألمانيا والتجمع الوطني في فرنسا.

وتابعت فون دير لاين “هؤلاء المتطرفون لديهم شيء واحد مشترك، إنهم يريدون إضعاف أوروبا وتدميرها وتخريبها”، متعهدة بأنها لن تسمح “بحدوث ذلك أبدا”.

وتسعى وزيرة الدفاع الألمانية السابقة فون دير لاين إلى ولاية ثانية رئيسة للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الانتخابات المقبلة.

وفي حين تتوقع الاستطلاعات صعودا لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، سبق لرئيسة المفوضية أن حذرت من أن أصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين يحاولون إعادة كتابة تاريخنا (…)، سواء تحت ستار الشعبويين أو الديماغوجيين”، عبر الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل “البديل من أجل ألمانيا” في ألمانيا، أو “التجمع الوطني” في فرنسا، أو “الكونفدرالية” في بولندا.

وأكدت رغبتها في تشكيل تحالف واسع لصالح سيادة القانون، ولصالح أوكرانيا، ولصالح أوروبا قوية، حسب قولها.