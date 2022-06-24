نداء عاجل.. 3.5 مليون طفل بحاجة إلى مياه نظيفة في بنغلادش

أفاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بنغلادش الجمعة في 24 حزيران بأن 15 طفلاً غرقوا في الفيضانات التي اجتاحت بنغلادش في حين يحتاج 3.5 مليون غيرهم إلى مياه شرب نظيفة بشكل عاجل مع تزايد مخاطر الأمراض التي تنتقل عبر المياه.

وقال شيلدون يت: “هذا عدد هائل من الأطفال وهذه زيادة ضخمة خلال اليومين الماضيين. هناك مناطق شاسعة مغمورة بالكامل ومعزولة عن المياه الصالحة للشرب والإمدادات الغذائية. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى المساعدة الآن”.

وسارعت الحكومة ووكالات الإغاثة إلى تقديم إعانات بما يشمل المياه وغيرها من الإمدادات الضرورية بعد الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت منطقة تقدر بربع مساحة البلاد.

وقال يت في إفادة صحفية في جنيف إن الفيضانات تسببت أيضا في تعطيل المرافق الصحية وإغلاق المدارس وأوقفت جهود معالجة سوء التغذية لدى مئات الأطفال.

وأضاف أن حالات الإسهال ارتفعت إلى 2700 حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وتحذر السلطات في بنغلادش والهند المجاورة من خطر انتشار الأمراض. وتسببت الفيضانات في تقطع السبل بأكثر من 4.5 مليون شخص في بنجلادش وأودت بحياة العشرات، كان الكثير منهم في منطقة سيلهيت بالشمال الشرقي والتي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ أكثر من 100 عام.